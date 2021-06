Due nuovi fast food a Olbia.

Il centro commerciale ex Auchan di Olbia, ora apre le porte ad altri due fast food che saranno ospitati all’interno della galleria.

Una è Alice Pizza, la nota pizzeria romana che in vent’anni ha allargato il suo impero dalla Capitale in tutta Italia, attraversando anche l’Oceano. Le famose pizzette al taglio sono già presenti in Sardegna, con un punto vendita a Sassari e uno a Cagliari. L’inaugurazione a Olbia prevede l’assunzione di 8 persone nell’organico.

La seconda novità riguarderà La Piadineria, che introdurrà la nota piadina emiliana anche a Olbia, dopo il successo a Cagliari. La catena ha in Italia migliaia di fast food. Questa nuova apertura prevede l’incremento di nuovi posti di lavoro, che vanno dall’accoglienza del cliente, alla cassa, fino alla preparazione delle piadine.

Recentemente aveva aperto il ristorante hawaiano I Love Poké, appartenente a una catena nazionale del food.

