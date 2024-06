Il liquore di caffè per eccellenza fa tappa a Otranto: Borghetti sponsor dei due concerti di Battiti Live il 6 e 7 Luglio

Dopo le prime tre serate di grande successo a Molfetta, Radio Norba Cornetto Battiti Live si prepara ad infiammare l’estate pugliese con due nuovi appuntamenti imperdibili in programma per sabato 6 e domenica 7 luglio nella splendida cornice di Otranto.



La quarta e quinta puntata dell’evento musicale più atteso dell’estate, organizzato da Radio Norba e Mediaset, porteranno sul palcoscenico di Otranto un cast stellare di artisti, pronti a scatenare il pubblico con le loro hit e la loro energia travolgente. Anche in questo caso, Radio Norba e Radio Norba TV trasmetteranno in diretta lo spettacolo, condotto quest’anno dal trio d’eccezione Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli. Nei giorni seguenti, la manifestazione musicale andrà in onda in differita su Canale 5, permettendo a tutto il pubblico italiano di vivere le emozioni di Battiti Live.



Tra gli artisti che si esibiranno figurano nomi di spicco come Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Arisa, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Gabry Ponte, Geolier, Gianna Nannini, Holden, Icy Subzero, Il Pagante, Il Tre, La Rappresentante di Lista, LDA, Leo Gassmann, Mahmood, Maninni, Mr.Rain, Noemi, Orietta Berti, Petit, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, SLF, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors, Zerb e tanti altri.



L’appuntamento di Otranto si preannuncia dunque imperdibile, con un cast stellare che promette di infiammare le serate estive della cittadina salentina. Un’occasione unica per vedere dal vivo alcune delle più grandi stelle della musica italiana, in un contesto suggestivo come quello della città di Otranto, famosa per il suo centro storico affacciato sul mare e la sua storia millenaria.



