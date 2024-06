Rincari dei prezzi e inflazione, Olbia seconda peggiore in Italia

I nuovi dati sui prezzi dei ristoranti a Olbia.

L’inflazione è salita di nuovo a Olbia, dove la città e, in generale la Gallura, è al secondo posto per l’aumento dei prezzi nei ristoranti. A decretarlo un recente indagine condotta dall’Istat sull’inflazione nei diversi territori italiani. A Olbia, a maggio 2024, l’incremento dei prezzi è stato del 6,6% e il territorio gallurese è al secondo posto, preceduto solo da Benevento, con il 14,1% dei rincari.

Secondo i dati dell’Istat, nel mese maggio 2024, l’inflazione annua è arrivata a toccare anche il 14,1% anche a Olbia. L’aumento dei prezzi ha coinvolto non soltanto i ristoranti (3,6% il dato nazionale), ma anche pizzerie (3,1% dati italiani), bar (3,3%), gelaterie e pasticcerie (3,3%) e food delivery (2,9 il dato nazionale). Per quanto riguarda l’aumento generale dei prezzi, Olbia e la Gallura superano di gran lunga la media nazionale del 3,3% su tutti i settori della ristorazione.

A Olbia la vita è più cara.

La città non se la cava bene nemmeno per quanto riguarda l’economia domestica. Recentemente l’Unione Nazionale dei Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, relativamente al mese di aprile 2024, rivelando che Olbia è il luogo dove il costo della vita è tra i più alti. La città infatti è al 20esimo posto della classifica nazionale, con 282 euro in più di spesa annui per le famiglie che vivono nel territorio.

