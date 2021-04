Le lumache alla sarda sono una ricetta tipica e vengono preparate con un gustosissimo sughetto. La preparazione di questo piatto è di per sé piuttosto complessa, basta però osservare scrupolosamente i passaggi per servire un piatto perfetto.

Gli ingredienti.

24 lumache opercolate spurgate

opercolate spurgate 100 grammi di pecorino sardo fresco

sardo fresco 1 uovo

aglio

prezzemolo

vino bianco secco

secco aceto

olio di oliva

di oliva sale

La ricetta.

Lavate le lumache più volte cambiando l’acqua a cui dovrete aggiungere sale e aceto, finchè dai molluschi non uscirà più la bava. Mettete i molluschi in una casseruola e copriteli con acqua fredda.

Ponete sul fuoco e, appena le lumache cominceranno a uscire dal guscio, alzate la fiamma. Lasciate bollire per circa 3 ore, quindi scolate. Utilizzando l’apposita forbicetta lunga oppure uno spiedino, togliete le lumache dai gusci, facendo attenzione a non danneggiarli.

Tenete da parte i molluschi e lavatene i gusci: per renderli più belli, potete farli bollire per una decina di minuti in acqua, nella quale avrete aggiunto un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Scolateli e fateli asciugateli in forno.

Nel frattempo, tritate le foglioline di un grosso mazzetto di prezzemolo insieme con uno spicchio di aglio, sbucciato e privato dell’eventuale germoglio.

Mescolate il trito con il pecorino grattugiato, l’uovo e tanto vino, possibilmente Vernaccia, quanto basta per impastare bene il tutto. Rimettete ogni lumaca in ogni guscio, riempitelo con il composto preparato e disponete le lumache così farcite negli appositi piatti da forno con gli incavi, irrorate con un filo di olio di oliva e completate la cottura in forno a 180°C per circa 10 minuti. Servite immediatamente.

(Visited 73 times, 73 visits today)