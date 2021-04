La situazione coronavirus a Monti.

Nuovo aggiornamento sulla situazione coronavirus a Monti. il sindaco Emanuele Mutzu, sulla base delle informazioni ricevute dai medici di base, dalla ATS e dai diretti interessati, comunica che i positivi attualmente sono 13.

Queste persone si trovano in quarantena presso la loro abitazione così come i rispettivi contatti stretti. “Ricordo, come sempre, che la positività al Covid-19 viene certificata in via ufficiale solamente a seguito del tampone effettuato o riconosciuto dalla ATS Sardegna”, commenta il primo cittadino che invita i cittadini a comunicargli l’eventuale positività in modo da avere una mappatura aggiornata dei contagi.

Campagna vaccinale a Monti.

Continua intanto campagna vaccinale a Monti. Tra l’ultima settimana di aprile e i primi di maggio, in un unico giorno, ancora da confermare, verranno sottoposti a vaccinazione i pazienti fragili sulla base delle liste predisposte dai medici di base, i cittadini over 70 (nati dal 1942 al 1951) e i cittadini over 80 ancora non vaccinati.

