Le consegne a domicilio del maialetto.

Chi pensa che in Sardegna non ci siano gli spunti giusti per progetti di qualità si sbaglia di grosso. O meglio non ha ancora conosciuto Erika e Giovanni Mascia. I due fratelli di Donori, in provincia di Cagliari, rispettivamente di 27 e 31 anni, subentrando nel 2017 nella società agricola del padre Luciano, hanno deciso di proporsi sul mercato con un’idea tanto semplice quanto innovativa: portare il maialetto a domicilio.

“Il servizio nasce quasi per caso – ci racconta Erika -. È capitato che ci arrivassero diverse richieste dai privati. Fino a quel momento non potevamo vendere direttamente al cliente. Così ci siamo adoperati per farlo e abbiamo avuto successo. Da allora le richieste sono cresciute sempre di più”.

Non è raro incontrare i fratelli Mascia alla guida del loro furgoncino munito di cella frigorifera per consegnare la carne macellata fresca a direttamente nelle case dei loro clienti.

Ma il positivo riscontro avuto dalla loro idea, il moltiplicarsi delle richieste e la passione dei due giovani fratelli gli hanno permesso, nei mesi scorsi, di fare un ulteriore passo in avanti. Consegnare anche il maialetto a domicilio.

Per realizzare il progetto è nata una collaborazione con un’azienda gastronomica di Collinas, che si occupa della cottura del maialetto nel proprio laboratorio o, se il cliente lo desidera, direttamente in casa.

Per il momento le consegne hanno raggiunto le zone di Carbonia-Iglesias e l’Oristanese, ma presto potrebbero arrivare a servire anche la zona di Sassari e dalla Gallura.

“L’idea è quella di aprire un nostro laboratorio nostro per occuparci direttamente di tutto, in modo da poter servire il cliente al meglio”, conclude Erika.

(Visited 474 times, 474 visits today)