La birra artigianale Merdule.

Una birra piacevole al palato, con decise note di amaro, ma leggera e

dal gusto delicato. Una birra chiara in stile tedesco Munich Helles, lanciata sul mercato sardo lo scorso marzo e che piano piano lo sta conquistando.

Sono già diversi i locali in Gallura che l’hanno inclusa nella loro carta delle birre. Si chiama Merdule ed è prodotta dai Shardana beer brothers,avvalendosi della collaborazione e della tecnologia del Birrificio 4 mori di Montevecchio.

Un’impresa nata quasi per gioco quella degli Shardana beer brothers. Tre amici fraterni che hanno iniziato a produrre birra per il piacere del proprio palato, per poi decidere di produrre per il mercato le birre che più piacevano a loro.

Un’attività che si dipana tra Assemini e Ottana. È proprio a quest’ultima località che si ispira la loro creazione. Il Merdule, tipica figura del carnevale Ottanese che domina il Boe, lo spirito animale, che presto farà compagnia alla Merdule anche sulle nostre tavole.

Figure, il Merdule e il Boe, che spesso e volentieri accompagnano gli Shardana beer brothers nelle fiere e nei beer fest a cui partecipano in tutta la Sardegna. Fino a domenica 7 luglio sarà possibile assaggiare una fresca Merdule alla Festa del gusto di San Teodoro, per poi degustarla per tutta le estate, e oltre, nei migliori locali della Gallura.

