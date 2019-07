I rifiuti che rimangono nelle aiuole di Olbia.

Si sfalcia l’erba delle aiuole e restano i rifiuti. Quella che sarebbe una pratica onorevole, che previene il rischio incendi, riduce la presenza di animali e roditori, aiuta a migliorare il decoro cittadino, si trasforma poi in una rappresentazione marchiana del malcostume più comune: quello di abbandonare in giro la spazzatura.

Attenzione. Qui non stiamo dando colpe a nessuno. Nè all’impresa che sta procedendo allo sfalcio dell’erba, nè al Comune, nè puntando il dito ai residenti di un quartiere o l’altro. Ma solo segnalando un problema, che con il taglio dei prati e delle varie isole verdi diventa sempre più diffuso.

Sparisce l’erba, compaiono i rifiuti che sotto quell’erba erano in precedenza nascosti. L’ultima segnalazione arriva da via Forteleoni a Olbia. Ma l’episodio non è l’unico. E la spazzatura resta spesso a fare bella mostra di sè per molto tempo.

