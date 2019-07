Disperso il giovane velista.

Continuano le ricerche per il giovane skipper salernitano scomparso nel Mar dei Caraibi. Il 17 giugno il trentaduenne Rocco Acocella è salpato da solo con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, per portare la barca nel porto colombiano di Barranquilla. L’arrivo era previsto per il 29 giugno, ma del ragazzo non si hanno più avuto notizie. Una volta giunto in Colombia avrebbe dovuto raggiungere l’Ecuador per fare da guida a un gruppo di turisti per conto di un tour operator internazionale.

Rocco è un velista molto esperto, nonché un ragazzo meticoloso nel pianificare tutti i suoi trasferimenti via mare. Questa, infatti, non è la sua prima traversata: ne fece una qualche hanno fa, sempre con la stessa imbarcazione, partendo dal Portogallo per fare poi tappa a Saint Martin. Anche i colleghi attivisti del gruppo “Greenpeace” confidano fermamente nell’esperienza e capacità in termini di navigazione del ragazzo, rimanendo fiduciosi di avere presto sue notizie.

Oltre ad essere un esperto velista, il giovane salernitano è biologo, grande appassionato del mare e della natura, tanto da farlo diventare il suo lavoro. È un ragazzo solare ed entusiasta, come viene descritto dai suoi familiari, che lanciano incessanti appelli sui social nella speranza di avere notizie utili per le ricerche. È un amante di La Maddalena, l’isola che frequenta spesso d’estate per andare in visita da familiari e amici.

Questo l’appello lanciato su Facebook dalla sorella:

“Attenzione. Il ragazzo nella foto, Rocco Acocella è partito a bordo di questa imbarcazione (il cui nome è TRINAVIS) il 17 giugno da Saint Martin (Caraibi) diretta verso il porto di Barranquilla (Colombia). Da quel momento non si sono più avute sue notizie. Dal giorno sabato 29 giugno risulta disperso. Abbiamo avvertito tutte le autorità competenti. Se qualcuno avesse avvistato l’imbarcazione o avesse avuto qualche notizia, lo prego di contattarmi su facebook o al numero 3494168047 per comunicazioni in italiano e al 3332510900 per comunicazioni in inglese. Grazie”.

