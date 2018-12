Dove fare colazione in Gallura.

Riportiamo i migliori bar della Gallura, cioè quelle strutture che sono state scelte dai viaggiatori a livello locale sulla base di recensioni e opinioni per fare colazione. In base ad una classifica stilata grazie alle recensioni su Tripadvisor, il sito dei viaggi, vi segnaliamo i 5 migliori bar solo ed esclusivamente per fare colazione in Gallura. Queste recensioni e opinioni sono volontarie.

Al 1° posto troviamo Cafe Coco Loco a Cannigione con 339 recensioni. Il 48% di queste sono eccellenti.

Al 2°posto abbiamo il bar Sa Conca in località Abbiadori a Porto Cervo con 194 recensioni, il 50% sono eccellenti.

Al 3°posto si classifica Cafè Pasticceria Orchidea a Cannigione con 135 recensioni di cui il 56% sono eccellenti.

Al 4°posto troviamo Le dolcezze napoletane a Palau con 438 recensioni e il 64% di queste sono eccellenti.

Al 5° posto si classifica News Cafe a Baia Sardinia con 73 recensioni, il 35% sono eccellenti.

