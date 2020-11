Il panettone più buono in Sardegna è a Olbia.

Una pasticceria di Olbia si aggiudica un premio per il miglior panettone in Sardegna. Si tratta di Latte e miele, bar-pasticceria, che ha partecipato al Concorso Nazionale 2020 per il Miglior Panettone d’Italia, ovvero il Panettone Day.

All’ottava edizione del concorso, una giuria di esperti coordinata dal Maestro Iginio Massari, ha valutato panettoni artigianali provenienti da tutta Italia. Erano 25 i dolci natalizi in finale nell’edizione 2020 del Panettone Day.

Il panettone vincitore realizzato da Emanuele Dessena sarà disponibile su ordinazione alla pasticceria Caffetteria Latte e miele in piazza San Simplicio.

