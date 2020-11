Serie C, l’Olbia vince in casa contro la Juventus U23

Pennington e Udoh i due marcatori.

L’Olbia vince meritatamente per 2 a 1 in casa contro la Juventus Under 23 una partita apertissima fino alla fine.

L’Olbia passa in vantaggio al 10′ con Pennington, bravo a insaccare di testa un cross di un compagno di squadra. Sono ancora Pennington e Ragatzu a sfiorare il gol, ma la difesa bianconera riesce a salvarsi. Di Pardo chiede un rigore al 40′ per un contatto dubbio nell’area di rigore del Olbia, ma l’arbitro è di avviso contrario e ammonisce il bianconero. Il pareggio juventino è arrivato solo nel secondo tempo con un bel diagonale di Rafia, al 65′. Poi un episodio chiave che ha spezzato l’equilibrio in campo. I bianconeri infatti rimangono in 10 uomini al 68′, perdendo per seconda ammonizione e conseguente espulsione proprio Rafia, autore del momentaneo pareggio bianconero appena tre minuti prima, autore di un brutto fallo.

L’Olbia ha trovato coraggio, decisa a riprendersi in mano la partita e conquistare i tre punti. Il 2 a 1 è arrivato, infine, all’82’ con Udoh, entrato nella ripresa al posto di Cocco, bravo ad incornare a rete, approfittando della sponda di testa di Pennington.

Olbia–Juventus Under 23: 2-1

Marcatori: (Pennington 10′, Rafia 65′, Udoh 82′)

Olbia (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda (Pisano 85′), Emerson, Altare, Cadili; Lella (Biancu 85′), Ladinetti, Pennington; Giandonato (Gagliano 72′); Ragatzu (La Rosa 85′), Cocco (Udoh 51′). In panchina: Van Der Want, Barone, Secci, Dalla Bernardina, Demarcus, D’Agostino, Occhioni, Marigosu. Allenatore: Canzi.

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Gozzi (Coccolo 43′); Di Pardo , Peeters, Ranocchia (Petrelli 56′), Wesley (Correia 46′); Mosti (Fagioli 46′), Rafia; Brighenti (Rosa 74′). In panchina: Bucosse, Raina, Barbieri, Riccio, Troiano, Leone, Del Sole, Petrelli.​ Allenatore: Zauli

Ammoniti: (Di Pardo (J) 41′, Rafia (J) 54′ e 68′, Cadili (O) 77′)

Espulsi: (Rafia 68′)

Arbitro: Sig. Di Cairano di Ariano Irpino

