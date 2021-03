Il nuovo ristorante Peterland a Olbia.

Approda anche ad Olbia il franchising Peterland Burgher Store, che apre il primo punto vendita in Sardegna nella città gallurese il 15 aprile alle ore 18.30 in via Roma 67. In virtù delle disposizioni antiCovid non ci sarà una vera e propria inaugurazione, ma il locale verrà aperto ai clienti ai quali verrà offerto il “cuoppo”, un cono di carta contenente le famose patate olandesi non surgelate e cotte al momento, dalle quali è nata l’idea a Massimiliano Esposito imprenditore napoletano quarantenne, proprietario del franchising Peterland a livello nazionale, di aprire il suo primo punto vendita a Napoli nel 2014.

“L’idea di aprire il primo punto vendita di patatinerie olandesi, mi venne proprio di rientro da un viaggio in Olanda, dove questo tipo di prodotto è molto diffuso ed apprezzato. Da quello sono partito ed oggi, a distanza di 7 anni, proponiamo nei nostri punti vendita oltre 100 diversi prodotti, scegliendo con cura le eccellenze italiane e mondiali, come ad esempio le carni di hangus che importiamo dall’Irlanda. Attualmente in Italia abbiamo 25 punti vendita e quello di Olbia rappresenta una novità. Approdiamo in Sardegna in risposta alla richiesta di tre imprenditori sardi: Emmanuele D’Errico, Vincenzo D’Ambrosio e Daniele Iorio, che vedendo le nostre pagine social si sono incuriositi ed hanno voluto investire sul nostro brand, dopo essere venuti qui a Napoli”, spiega.

Dopo l’inaugurazione il punto vendita di Olbia sarà aperto ogni giorno alle 11.30, dal momento che non sono previste le colazioni, e chiuderà quando le disposizioni governative lo permetteranno. Il Peterland vanta un’offerta variegata che va dall’hamburgheria ai prodotti vegani, dai maxitoast al pollo fritto, con prezzi che saranno, a detta di Esposito, del 20% inferiori rispetto ad altri competitors. Il punto vendita olbiese sarà disposto su due piani con 80 posti a sedere in totale. Attualmente sono in corso le selezioni per il personale pari a cinque unità, ai quali si affiancheranno i tre titolari. Chi volesse candidarsi per lavorare nel nuovo punto vendita, può presentarsi direttamente in via Roma dalle ore 10 alle ore 18, per un colloquio con i titolari.

