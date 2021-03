Polpo in bianco, un piatto di sicuro successo, saporito e insolito

Una ricetta facile e veloce per realizzare un piatto di sicuro successo, saporito e insolito: il polpo in bianco. Può essere realizzata anche per recuperare del polpo lessato e avanzato il giorno precedente.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

1,2 kg di polpo (ideale se uno intero)

(ideale se uno intero) 1 cipolla , tagliata a metà

, tagliata a metà 1 carota

1/2 costa di sedano , a pezzetti

, a pezzetti 2 foglie di alloro

Per la salsa:

olio extra vergine di oliva

extra vergine di oliva prezzemolo tritato

tritato il succo di 2 limoni

sale

pepe

La ricetta.

Pulite il polpo privandolo delle interiora, degli occhi e del becco corneo e frollatelo battendolo con un mazzuolo di legno o con il batticarne. Strofinatelo su una pietra ruvida o una superficie scabra, con movimenti concentrici, per liberarlo dal liquido viscido e schiumoso.

Mettetelo in abbondante acqua salata, aromatizzata con cipolla, sedano, carota e alloro, a lessare per alcune ore. Quando è cotto, scolatelo, ripulite i tentacoli dalle ventose (dure da masticare) e tagliatelo a pezzetti.

Servite il polpo ancora caldo, irrorato da cucchiaiate di salsina (preparata mescolando nell’olio succo di limone, prezzemolo tritato, sale e pepe).

(Visited 44 times, 44 visits today)