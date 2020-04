La ricetta della zuppa gallurese facile da fare in casa

La ricetta della zuppa gallurese.

Armatevi di sentimento perché per preparare questo piatto vi servirà. La zuppa gallurese si prepara più con l’anima che con la bilancia. Anche per gli ingredienti non ci sono regole fisse. Sentitevi liberi di personalizzarla come più volete perché è vero che la zuppa è un piatto tradizionale ma è più come “una di famiglia”.

Ingredienti per 8 persone: 1,5 kb di pane, 2 L di brodo di carne di pecora e manzo, 800 grammi formaggio vaccino , 300 grammi di formaggio grattugiato, un mazzo di prezzemolo, sale e pepe.

Nota per gli ingredienti: prepariamo il brodo possibilmente dal giorno prima con una cipolla, sedano e carota. Di solito si utilizza carne di pecora e agnello, ma esistono versioni miste o anche solo con carne di manzo. Anche per il pane abbiamo diverse scelte: c’è chi lo prepara con i classici panini, chi con le spianate e chi con il pane carasau. L’importante è avere sempre brodo in più e mai in meno, perché la zuppa non deve essere asciutta. Anche per il formaggio non esistono regole fisse. Vanno bene la classica peretta e il pecorino grattugiato ma potete usare quelli che vi piacciono di più perché di solito si cambia da paese a paese.

Procedimento: In una ciotola mettiamo il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato e un pochino di pepe. Mescoliamo in modo da condire tutto in modo omogeneo. Disponiamo in una teglia il pane fino a coprire il fondo. Aggiungiamo il formaggio tagliato a fette sottili, il formaggio grattugiato e bagniamo con il brodo. Il pane deve essere ben zuppo. C’è chi, per ottenere un risultato migliore, pratica dei forni nel pane con l’aiuto di un coltello. Aggiungere quindi un altro strato di pane e i formaggi e bagnare ancora quasi fino a raggiungere il bordo della teglia. Cuocere fino a quando il brodo non sarà evaporato e fino a quando non si sarà formata una bella crosta in superficie.

Abbondate pure con tutti gli ingredienti e non esitate a prepararne più teglie perché tanto la zuppa si può congelare e rimane comunque ottima.

