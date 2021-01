Il ristorante Frades nel programma di Borghese.

Il ristorante Frades di Milano, che ha il suo alter ego a Porto Cervo, ed è un ambasciatore della cucina sarda e gallurese, nella sfida di Quattro Ristoranti, la trasmissione tv condotta dallo chef Alessandro Borghese. Le telecamere del programma di Sky sono entrate nel locale di Roberto Paddeu, proprietario e chef del locale.

Con il suo ristorante Frades ha creato una sorta di ponte tra la Costa Smeralda e Milano. Il locale, infatti, è presente anche a Porto Cervo e propone sia piatti della tradizione come i culurgiones, la fregola e le seadas, sia piatti sardi che si mescolano a ricette di altre regioni, come la cotoletta impanata col pane carasau.

Ma il sapore della Gallura non lo si sente solo nei piatti. Il ristorante di Milano, infatti, è arredato con il nostro granito. Nel corso della trasmissione Frades si è distinto per i suoi piatti, ma non è risultato il vincitore. “È stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti e siamo felici di aver portato la nostra idea di cucina sarda all’interno di uno dei programmi di cucina più apprezzati”, ha detto lo chef Paddeu.

