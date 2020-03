La proposta di legge del ristorante in casa.

L’ultima moda, quella del ristorante in casa propria, potrebbe diventare realtà anche in Sardegna, grazie ad una apposita legge regionale. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, sta lavorando per riconoscere questa possibilità, facendo della Sardegna sarebbe la prima regione italiana che ha riconosciuto l’home restaurant.

L’intenzione sarebbe una legge per ampliare la possibilità di sviluppo di questo lavoro. Con questa legge si potrà comunicare al Comune l’inizio dell’attività e partecipare a corsi di formazione e atttestati hccp. L’idea non è tanto diversa dalle Cortas apertas e non intende diventare un mezzo di concorrenza ai ristoranti.

