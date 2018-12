Stanchi di mangiare il solito panettone? Una ricetta con la crema chantilly

Sformato di panettone con crema chantilly.

Il segreto per rendere il panettone più originale e goloso è usarlo come base per creare altri dolci, come uno sformato. Un dolce veloce in cui il panettone è la base su cui poi si uniscono i sapori di creme e altri ingredienti. Un’idea per riciclare il panettone avanzato ma anche per creare un dolce perfetto per la notte di Capodanno. Ecco una delle tante idee che circola sul web.

Ingredienti:

1 arance

1 panettone da 1 kg

1 bicchierino di rum

300 ml di acqua

100 ml di zucchero

100 gr di frutti rossi misti

zucchero a velo

Preparazione

Prepariamo lo sciroppo all’arancia per insaporire il panettone: versate in una pentola l’acqua, il succo e la buccia dell’arancia, il bicchierino di rum e lo zucchero. Accendete il fuoco e lasciatelo sul fuoco fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto; abbassate quindi la fiamma e lasciate sul fuoco per alcuni minuti. Preparate la crema chantilly o utilizzate le creme già pronte.

Prendete il panettone e tagliatelo a fettine: con uno stampino per i dolci ritagliate dei cerchi e metteteli in forno per alcuni minuti fino a quando la loro superficie sarà diventata croccante.

Prendete i frutti rossi e fateli saltare in padella con lo zucchero: lasciateli sul fuoco solo per pochi minuti, giusto il tempo necessario ad avere dei frutti rossi più morbidi e una leggera salsa zuccherosa.

Adagiate il panettone ancora tiepido sul piatto, bagnatelo leggermente con lo sciroppo all’arancia, adagiatevi al centro un cucchiaio di crema chantilly e un cucchiaio di frutti rossi.

Chiudete il dolce con un’altra fetta di panettone sempre bagnato con lo sciroppo, un cucchiaio di crema chantilly e qualche frutto rosso di decorazione. Prima di servire spolverate con lo zucchero a velo.

(Visited 44 times, 44 visits today)