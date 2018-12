Pirisinu e una vita per il Rally, il premio al campione di Luras

Al navigatore di Luras la benemerenza del CONI

Due benemerenze del Coni in Gallura per il settore automobilismo, in particolare per il Rally. Una è andata a Giuseppe Pirisinu, 31 anni, di Luras, architetto dipendente del Comune di Calanganus, in forza al Team Autoservice Sport, che da navigatore, a bordo della piccola Peugeot 106 A6 pilotata dal nuorese Andrea Gallu, ha vinto la Coppa Italia – 3° zona di Rally, raggruppamento R2/K10/A6.

La scelta di fare il navigatore non è casuale. “Sono appassionato di Rally da sempre – afferma Pirisinu – da quando avevo 3 anni e chiedevo a mio padre di portarmi a vedere i rally, in particolare il famosissimo Rally Costa Smeralda quando era addirittura tappa del campionato europeo e alla gara partecipavano le grandi case automobilistiche, come la Lancia con la mitica Lancia Delta Integrale. Ho coltivato la mia passione anche se nell’automobilismo, fino ai 18 anni, non puoi fare nulla se non correre con I kart, ma fare il pilota non era il mio obiettivo. Dall’età di 18 anni ho iniziato a fare l’ufficiale di gara. Poi da 4 anni ho scelto di fare il navigatore perché mi ha sempre appassionato la preparazione delle gare nei loro aspetti tecnici, tattici e strategici, dallo studio approfondito dei tracciati, alla scelta degli assetti e delle gomme a seconda del tipo di fondo e tutti gli altri dettagli, fino alla logistica”.

La collaborazione con Andrea Gallu è nata circa un anno fa. “C’eravamo sentiti già qualche mese prima perché sua sorella, il suo ex navigatore, per motivi di tempo ha scelto di rinunciare alle gare, e a lui serviva un navigatore per il Rally di Nuoro – racconta Pirisinu – Alcuni piloti amici comuni gli fecero il mio nome , dato che pur non essendo esperto ero un giovane preparato e con buoni risultati. Non partecipai al Rally di Nuoro per la concomitanza col matrimonio di mia cugina, ma dopo pochi mesi partecipai con Gallu al Rally d’Ogliastra, in cui arrivammo ottavi assoluti con una piccola Peugeot 106 A6. Risultato assolutamente sbalorditivo, e nessuno se lo aspettava da una coppia appena nata. Così decidemmo di partecipare alla Coppa Italia, 4 gare tutte con la stessa macchina, una in Sardegna, una in Campania e due in Toscana”.

La vittoria della Coppa Italia è stata il risultato di una lotta al vertice molto serrata. “Al Rally di Pistoia, la quarta gara, è arrivata la vittoria della Coppa Italia – ricorda il navigatore – Era una delle prove speciali molto differenti rispetto a quelle che avevamo sempre disputato. Eravamo in lotta coi primi, distanziati di pochi punti, ma delle noie meccaniche hanno fermato i primi e i secondi in classifica e ci hanno spianato la strada per la vittoria del raggruppamento. Probabilmente era destino”.

Il movimento rallystico in Sardegna è un po’ claudicante, nonostante sia crescente il numero degli appassionati. “Poche gare a livello regionale e non si ha mai la certezza che vengano tutte disputate”, conferma Pirisinu. “E’ un periodo particolare, L’auspicio è che possa esserci una ripresa, abbiamo la fortuna di avere un territorio che si presta a questo tipo di gare, e la Sardegna infatti ospita una tappa della Coppa del Mondo, con base non più ad Olbia, ma ad Alghero, dal 2014.”

Pirisinu dedica la benemerenza a Gallu e ai giovani appassionati. “Dedico il premio ad Andrea Gallu perchè ha creduto in me. Lo dedico anche a tutti i ragazzi che si affacciano al mondo dell’automobilismo e del Rally in particolare, e si scoraggiano per i costi e per le difficoltà organizzative. Io ho iniziato quasi per gioco, con un amico di Luras, esordendo al Rally del Vermentino. Nessuno avrebbe puntato un centesimo su di noi, eppure entrambi stiamo ancora gareggiando, e in questi 4 anni ho fatto anche una gara di campionato del mondo e una di campionato europeo, togliendomi diverse soddisfazioni. Mai demordere!”.

