Lo Spirits Boutique di Olbia.

Nell’Olimpo dei locali d’Italia. Tra i migliori cocktail bar tricolore. L’unico della Sardegna. Premiato per la ricercatezza dei suoi Vermouth e distillati e l’assoluta eccellenza di bicchieri serviti. Lo Spirits Boutique di Olbia entra nella guida dedicata ai Bar d’Italia del Gambero Rosso.

Un riconoscimento prestigioso per il locale di via Cavour che vale triplo. Innanzitutto, perchè non era mai capitato che un bar di Olbia venisse recensito nella guida annuale, che è un po’ la Bibbia per il settore. E poi perchè è l’unico in Sardegna ad essersi meritato la menzione speciale e in una categoria insidiosa come quella dei cocktails.

Un traguardo che non è esattamente una sorpresa per il locale aperto in città da Emiliano Rocchino. Già l’anno scorso era entrato nella classifica di Barawards, distinguendosi come bar rivelazione dell’anno.

