I vini della Sardegna: una ricchezza enologica da scoprire

La Sardegna, con la sua ricchezza di paesaggi, castelli, tradizioni e cultura, è anche famosa per i suoi vini pregiati. La combinazione delle caratteristiche del territorio, del clima e delle particolarità delle uve autoctone, coltivate sotto il sole e il vento sardo, conferisce ai vini prodotti in questa terra un sapore unico e inconfondibile. Ogni zona dell’isola dà vita a un vino con caratteristiche proprie, in base ai metodi di coltivazione e ai terreni in cui crescono le uve.

Si possono trovare vini più morbidi e alcolici, nati da viti allevate su suoli argillosi, oppure freschi e sapidi, provenienti da terreni sabbiosi. La Sardegna vanta una tradizione secolare nell’arte vinicola, grazie alla sua varietà di vitigni autoctoni, che rendono l’enologia sarda un vero tesoro. Inoltre, da anni si studia la correlazione tra il consumo di vino sardo e la longevità del popolo sardo.

I vitigni autoctoni: la peculiarità della Sardegna

I vitigni autoctoni sono varietà di uve che vengono coltivate e diffuse nella stessa zona storica di origine. Questi vitigni sono quindi originari della stessa area in cui vengono coltivati per produrre il vino. Ogni vitigno autoctono ha caratteristiche distintive in termini di forma e dimensione delle foglie, dell’acino e del grappolo, nonché di peculiarità che conferiscono al vino. In Sardegna si contano ben 150 vitigni autoctoni, di cui 21 iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite.

I vitigni autoctoni sardi

La Sardegna è particolarmente conosciuta per i suoi vini rossi corposi e i suoi vini bianchi freschi. Tra i vitigni autoctoni sardi più noti troviamo:

1. Cannonau: il simbolo sardo.

Il Cannonau è sicuramente uno dei vini sardi più famosi e rappresentativi. Questo vitigno autoctono dà vita a un vino rosso corposo e alcolico, perfetto da abbinare ai piatti di carne della tradizione sarda. Il Cannonau si distingue per la sua finezza nei gusti e nei profumi, che variano a seconda della zona in cui viene prodotto. Nelle tipologie riserva o liquoroso, il Cannonau sardo offre sentori più caldi e speziati, mentre nelle altre tipologie si possono apprezzare note di fiori e frutti rossi.

2. Carignano: il vino resistente ai venti marini.

Il Carignano è un vitigno tipico della zona sud-ovest della Sardegna. Questo vitigno si è adattato alla resistenza ai venti marini, il che lo rende particolarmente adatto per essere coltivato in questa regione. Il Carignano regala calici di rosso dal bellissimo colore rubino, fruttato, caldo e persistente. È un vino secco e sapido, ideale per accompagnare arrosti di carne rossa e formaggi stagionati.

3. Bovale.

La varietà Bovale comprende due tipi di vitigni distinti: il Bovale sardo e il Bovale di Spagna (o Bovale grande). Il vino ottenuto da queste uve è un rosso con leggere sfumature granate, con sentori di frutta matura o confettura. È perfetto per abbinare a piatti conditi con sughi a lunga cottura e carni arrosto o in umido.

4. Monica: un vitigno antico.

Il Monica è uno dei più antichi vitigni autoctoni sardi e viene coltivato su una superficie complessiva di 3000 ettari. Questo vitigno si adatta alla coltivazione su terreni calcarei in zone collinari. Il vino ottenuto da queste uve ha un gusto delicato e caldo al palato, con profumi di mora e ciliegia, confettura di frutti rossi e sfumature di mandorla.

5. Cagnulari: un vino complesso e balsamico.

Il Cagnulari viene coltivato in una ristretta area a nord-ovest della provincia di Sassari, solitamente su terreni calcareo-argillosi ben soleggiati. Questo vitigno si caratterizza per le note balsamiche e gli intensi ed eleganti profumi di frutti di bosco. Il Cagnulari è perfetto per abbinare piatti della tradizione locale come pecorini stagionati, selvaggina, lumache e capretto arrosto.

6. Vermentino: il bianco sardo per eccellenza.

Il Vermentino è uno dei vitigni autoctoni sardi più conosciuti e apprezzati. Questo vitigno dà vita a un vino bianco da abbinare a piatti di pesce, come primi ai frutti di mare, zuppe, risotti e pesci al forno, oltre agli antipasti di mare della tradizione. Il Vermentino ha intensi profumi floreali che ricordano le erbe aromatiche e un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli o oro. In Sardegna, il Vermentino è protetto da due denominazioni: la Denominazione di Origine Controllata per il Vermentino di Sardegna e la Denominazione di Origine Controllata e Garantita per il Vermentino di Gallura, unico vino sardo a fregiarsi di questo marchio.

7. Vernaccia: un vino longevo e complesso.

La Vernaccia è un vitigno tipico della zona di Oristano, dove viene coltivato e vinificato con antichissime tecniche. Il vino ottenuto da questa varietà autoctona è longevo e complesso, perfetto per accompagnare i dolci tipici sardi a base di mandorle. Le botti di rovere o castagno in cui viene affinato vengono lasciate scolme, affinché la presenza di ossigeno favorisca lo sviluppo di lieviti in grado di creare il tipico aroma del vino.

8. Nasco: un vitigno dalle note di muschio.

Gia conosciuto in Sardegna in epoca romana, le uve mature del Nasco e il vino da esso ottenuto presentano un caratteristico aroma di muschio. La coltivazione di questa varietà è limitata alla zona di Cagliari; il vino che se ne ricava è liquoroso, di colore giallo dorato, con aromi di mandorla amara e finale amarognolo.

9. Nuragus: un vino fresco e agrumato.

Il Nuragus è un altro vitigno autoctono a bacca bianca, coltivato principalmente nella provincia di Cagliari e di Oristano, su una superficie vitata di 2000 ettari. Questo vitigno autoctono, introdotto in Sardegna dai Fenici, si adatta a tutte le tipologie di terreno. Il vino ottenuto da queste uve è paglierino, con note di mela verde e agrumi, fresco al palato. Si abbina perfettamente a formaggi freschi, antipasti e minestre.

10. Moscato: un vitigno diffuso in Sardegna.

Il Moscato è un vitigno molto diffuso in Sardegna, soprattutto nelle zone ben esposte al sole e ai venti marini, come l’entroterra del Golfo di Cagliari e le colline della Romangia. In particolare, in Gallura viene utilizzato per la produzione del Moscato spumante. Il vino Moscato si caratterizza per i suoi aromi floreali, di frutta candita, mandorle caramellate e uva passa. È perfetto da gustare con dolci tradizionali e agrumi canditi.

La Sardegna è un vero paradiso enologico, dove la tradizione millenaria dell’arte vinicola si mescola con la bellezza dei paesaggi e la passione dei viticoltori. I vini sardi, con i loro vitigni autoctoni, sono un patrimonio da scoprire e gustare, offrendo un’esperienza unica per gli amanti del buon vino.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui