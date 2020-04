Vino di qualità a domicilio.

Il piacere del vino di qualità non è stato interrotto dall’emergenza coronavirus e dalla conseguente chiusura di bar e locali. Sono, infatti, tante le cantine che anche in Gallura spediscono i propri vini a casa. La maggior parte delle cantine hanno uno shop online sul loro sito web e quindi continuano con le spedizioni. Ma alcune di queste, come la Cantina Giogantinu di Berchidda o la Cantina Siddura di Luogosanto stanno in questo periodo proponendo una serie di sconti e offerte sui loro prodotti.

Alcune altre offrono la consegna dei propri vini a domicilio, attraverso la sezione acquisti dei loro siti web come la Cantina Li Duni di Badesi, le tenute Olbiòs di Olbia. Anche le cantine Tondini di Calangianus continuano a vendere ai privati tramite le consegne a domicilio.

Alle iniziative delle singole cantine si aggiungono le piattaforme organizzate, come Winelivery, recentemente approdato anche a Cagliari, dopo le grandi città italiane. In più tutte le varie wine app, le reti e le iniziative avviate nell’ultimo mese. Un piacere quello del vino locale di qualità che, dunque, non si ferma neanche nel tempo in cui le persone rimangano a casa.

(Visited 130 times, 130 visits today)