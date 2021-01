Zuppa di carciofi, un primo piatto leggero, salutare e soprattutto buono

La zuppa di carciofi è la ricetta ideale per gli amanti di quest’ortaggio. Si tratta di un primo piatto leggero, salutare, buono, semplice e vegetariano, cosa volere di più per scaldarci in queste gelide serate?

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

8 carciofi

il succo di 1 limone

500 grammi di patate

1 dl di olio di oliva

di oliva 1 cipolla tritata

tritata 1 mazzetto di menta tritata

tritata fette di pane abbrustolite, a piacere

abbrustolite, a piacere sale

pepe

La ricetta.

Pulite i carciofi, privandoli delle foglie esterne più dure; rifilate le punte, il torsolo e il gambo (della parte legnosa). Tagliate i carciofi a fettine sottili e metteteli a bagno in acqua acidulata con succo di limone.

Pelate le patate e tagliatele a piccoli tocchi. In una pignatta di terracotta, soffriggete nell’olio il trito di cipolla e menta; appena è dorato, unite le fettine di carciofi, mescolate e fate rosolare; dopo qualche minuto, aggiungete i tocchetti di patata, regolate di sale e pepe, versate circa un 1 dl di acqua e lasciate cuocere, a fuoco lento e a tegame coperchiato.

Ogni tanto, controllate che non asciughi troppo; nel caso, aggiungete altra acqua. Appena i carciofi e le patate sono cotti al punto giusto, preparatevi con le ciotole monoporzione; stendete sul fondo fettine di pane abbrustolito, quindi versatevi sopra il brodo e le verdure. Servite la zuppa calda, fumante.

(Visited 94 times, 94 visits today)