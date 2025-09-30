A La Maddalena un workshop su migrazioni e accoglienza

A La Maddalena il workshop Isole #2 – Paesaggi delle migrazioni e dell’accoglienza”.

L’Arcipelago di La Maddalena si prepara a diventare il cuore pulsante del dibattito nazionale sui temi più urgenti della contemporaneità. Dal 3 al 5 ottobre, l’isola ospiterà “ISOLE #2 – Paesaggi delle migrazioni e dell’accoglienza”, un workshop di rilievo organizzato da AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).

L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione locale Co.a.st e con il contributo economico del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si focalizzerà sul tema cruciale delle migrazioni e dell’accoglienza, analizzato nella sua complessa dimensione culturale, sociale e paesaggistica. L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti di comprensione delle dinamiche globali e locali che stanno ridisegnando i nostri territori.

L’inaugurazione aperta alla cittadinanza.

Il momento clou dell’iniziativa sarà la conferenza inaugurale, prevista per venerdì 3 ottobre alle ore 15:30 presso il Mercato Civico (Piazza Garibaldi, La Maddalena). L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, offrendo un’opportunità unica di confronto e riflessione.

A sottolineare l’importanza dell’evento, interverranno figure di spicco dell’Associazione: il Presidente nazionale di AIAPP, Andrea Cassone, e la Vicepresidente Giulia De Angelis. L’incontro sarà introdotto e moderato da Antonello Naseddu, Presidente AIAPP LAMS (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna).

Un passaggio storico per AIAPP.

L’edizione “ISOLE #2” segna una tappa storica per l’AIAPP che, proprio nell’anno del suo 75° anniversario, porta per la prima volta un evento nazionale nell’Arcipelago di La Maddalena. Il ciclo di conferenze “ISOLE” prosegue il suo percorso dopo l’edizione 2020 dedicata ai “paesaggi costieri e riscaldamento globale” e le tappe precedenti in Sardegna che hanno toccato temi come la rigenerazione urbana (Cagliari) e la transizione ecologica e paesaggio (Alghero), oltre alle tavole rotonde all’Asinara e a Tavolara.

Affrontando il tema delle migrazioni, l’AIAPP dimostra come l’Architettura del Paesaggio sia un campo di studio fondamentale per comprendere e gestire i mutamenti del territorio, non solo da un punto di vista ecologico, ma anche umano e sociale.

