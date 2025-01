Interventi sulla rete Abbanoa a La Maddalena, disagi con l’acqua

Interventi Abbanoa a La Maddalena

Sarà un mercoledì di disagi con l’acqua in diverse zone a La Maddalena per gli interventi programmati da Abbanoa. “Nell’ambito degli interventi di efficientamento della rete idrica cittadina di La Maddalena – annunciano da Abbanoa -, mercoledì 22 gennaio 2025 saranno installate le nuove apparecchiature idrauliche previste nelle vie Ammiraglio Mirabello e Amendola Durante le operazioni si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni tra le 8 e le 17 nelle seguenti strade:

Via Chiusedda – Via La Fornace – Via Terralugiana – Via Livenza – Via Curtatone – Via Montanara – Piazza Bambin Gesù – Via Balbo – Via Garibaldi – Via Amendola – Piazza XXXIII Febbraio – Via Regina Margherita – Via Manin – Via Morosini – Via Mazzini – Via Italia – Via Giuliani – Via Principe di Napoli – Via Pier Capponi – Via Nicolò Fabrizi – Via Azuni – Via Doria – Via Don Bosco – Via Dandolo – Via Magnaghi – Via Leonardo Da Vinci – Via Trinità – Via Guardia Gellone – Via Roma – Via Cairoli – Via Ilva – Via Balilla – Via Domenico Millelire – Via Brigata Sassari – Via Balbo – Via Eleonora D’Arborea – Via Guerrazzi – Via Ammiraglio Spanu – Via Magnaghi – Via Avegno – Via Roma – Via Sanzio – Via Leopardi – Via Cappellini – Via Volta – Via Leopardi”.

Gli interventi in corso

“Abbanoa negli ultimi anni sta procedendo con un programma di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina, che ha preso il via con uno studio approfondito dell’assetto idraulico, che mira a migliorarne la gestione e a mantenere gli standard d’efficienza. Sono state individuati gli interventi necessari per ottimizzare il sistema che sono ora oggetto degli appalti in corso. La rete di distribuzione del centro abitato di La Maddalena, a servizio di circa 12mila abitanti, si estende per circa 45 chilometri: risulta interamente interconnessa ed è approvvigionata mediante 5 differenti serbatoi: Mongiardino, Puntavilla, Moneta, Sasso Rosso e Crocetta“.

“Il cantiere avviato riguarda due tipi di attività. Da una parte si sta procedendo alla sostituzione integrale di vecchie condotte che hanno manifestato criticità negli ultimi anni e dall’altra l’inserimento di nuove apparecchiature per il controllo e la regolazione della rete idrica cittadina”.

