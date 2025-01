Nonnina da record a Monti, zia Peppina compie 104 anni

Peppina Achenza e il suo 104esimo anno.

Peppina Achenza è arrivata al suo traguardo e ha soffiato 104 candeline. Una grande festa in paese con il sindaco Emanuele Mutzu che ha festeggiato la nonnina portandole gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale.

”La sua vita, ricca di esperienza e saggezza, è motivo di forza e ammirazione per tutti noi – ha dichiarato il primo cittadino in un pensiero nella pagina ufficiale del Comune -. Un piccolo pensiero a nome del sindaco, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità montina per augurarle i nostri migliori auguri”. Zia Peppina è una delle tante centenarie in paese, che negli ultimi anni hanno superato il secolo di vita.

