Un accordo per gestire le aree militari di La Maddalena

La gestione delle aree militari di La Maddalena.

Ieri, il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha annunciato la firma di un importante protocollo con la Marina Militare. Questo accordo consentirà di utilizzare i campi di calcetto, tennis e basket della ex caserma Faravelli per le associazioni sportive locali. I campi saranno riqualificati e aperti sia ai civili che ai militari, per rispondere alla crescente domanda di spazi sportivi nel territorio.

La firma dell’accordo è avvenuta durante la 3ª tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, Giro d’Italia a vela, presso il villaggio nella piazza Umberto I. Presenti alla firma sono stati l’ammiraglio di squadra Giuseppe Perutti Bergotto, sottocapo di stato maggiore della Marina Militare, e il dottor Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, società del Ministero della Difesa. Questa società si occupa di valorizzare gli asset non operativi con un potenziale uso civile e militare.

Inoltre, è stato annunciato che prossimamente verrà aperta a La Maddalena una scuola di vela d’altura, per rinvigorire una tradizione velica italiana che si era un po’ affievolita nel tempo.

