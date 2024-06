La Lamborghini della polizia davanti al Comune di Olbia.

Lo scorso fine settimana in Sardegna è partita la campagna estiva programmata dal Servizio Polizia Stradale “E..state con noi” che ha visto la presenza del personale della polizia stradale impegnato sia in attività di prossimità che in servizi di controllo specifici sul territorio gallurese.

Sabato 22 giugno, nella piazza Terranova di Olbia, è stato preparato uno spazio dedicato alla Polizia di Stato per accogliere turisti e cittadini. Durante la serata, hanno potuto ammirare l’autovettura Lamborghini Huracan e interagire con gli uomini e le donne della Polizia di Stato.

Lo scopo della serata è stato quello di sensibilizzare le persone ad assumere comportamenti più responsabili quando si è alla guida di qualsiasi veicolo, provando personalmente un percorso attraverso l’utilizzo di occhiali di simulazione per comprendere meglio cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol.

