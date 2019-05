La domanda da presentare entro fine maggio.

Nuove agevolazioni in vista per quel che riguarda la tassa sui rifiuti. Il Comune di La Maddalena comunica a tutti i cittadini che è in corso fino al 30 maggio una nuova agevolazione per la riduzione della TARI 2019. Entro la suddetta data sarà possibile presentare un’apposita istanza per accedere all’agevolazione.

La riduzione in questione riguarda principalmente quelle fasce di soggetti che si trovano in determinate situazioni economico-sanitarie. Infatti, i cittadini coinvolti sono principalmente gli utenti che versano in condizioni di grave disagio economico, con ISEE ridefinito non superiore a 4,500 euro. In questo caso la riduzione è del 70% della tassa.

Altri utenti coinvolti che rientrano nell’agevolazione sono gli ultra sessantacinquenni che costituiscono nucleo familiare composto da un’unica persona, o con un familiare a carico, ma comunque con ISEE ridefinito non superiore a 5,500 euro. La riduzione comprende il 30% della tassa.

Infine, rientrano anche i soggetti portatori di handicap grave, titolari di utenza o familiari inseriti nel nucleo, con ISEE ridefinito non superiore a 5,500 euro. In questo caso la riduzione è del 25% della tassa.

La documentazione necessaria per accedere all’agevolazione sulla TARI dovrà essere presentata all’ufficio protocollo entro e non oltre il 30 maggio. Al modulo di domanda dovrà essere allegato esclusivamente l’ISEE in corso di validità (2019 ridefinito).

Per qualsiasi informazione e per la modulistica, il Comune fa sapere che i cittadini interessati e in possesso di tali requisiti possono a rivolgersi all’ufficio URP.

(Visited 76 times, 76 visits today)