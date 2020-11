Un progetto che segue il filo dell’amministrazione precedente.

L’Amministrazione Comunale di La Maddalena sta provvedendo ad un aggiornamento della numerazione civica e della toponomastica su tutto il territorio.

Il personale incaricato che eseguirà da oggi i rilevamenti sul posto dei numeri civici esistenti e di quelli mancanti passando lungo le vie e le piazze della città. Il personale incaricato è regolarmente autorizzato e sarà facilmente riconoscibile attraverso un cartellino di riconoscimento – spiega il sindaco Fabio Lai – . I cittadini interessati dall’attività non dovranno sottoscrivere alcun documento o ricevuta di qualsiasi genere.

Un progetto fortemente voluto e portato avanti anche dalla precedente amministrazione che ora arriva alla conclusione. “Aver letto il comunicato del sindaco Lai sulla toponomastica è, per noi, motivo di grande soddisfazione – commentano Alberto Mureddu e Annalisa Gulino – . Che la nuova amministrazione porti a termine, e raccolga i frutti, di quanto programmato e finanziato dalla nostra, non può che essere accolto da noi, con orgoglio. È il giusto riconoscimento del lavoro portato avanti negli ultimi tre anni, con gli uffici, per risistemare tutto il lavoro precedente, attraverso riunioni e, infine, negli ultimi 2 anni, con ben 15 commissioni dedicate, lavoro che, ci ha permesso, il 19 ottobre scorso con determina a contrarre, avendo reperito i fondi necessari, di chiudere questo lungo ed impegnativo lavoro. Siamo lieti che il sindaco, pur non avendo ancora l’attuale giunta, finanziato alcun progetto, si sia voluto far parte attiva della conclusione di un progetto tanto atteso dalla comunità”.

