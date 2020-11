Un caso di coronavirus al Comune di Arzachena.

Nuovo caso di coronavirus ad Arzachena dove è risultato positivo un dipendente del Comune. Dopo l’accertamento il sindaco Roberto Ragnedda ha disposto la chiusura al pubblico del palazzo comunale di via Firenze 2.

Gli addetti entrati in contatto con il soggetto osserveranno il periodo di quarantena per 10 giorni come prescritto dalla Ats e dal protocollo sanitario dell’Ente.

