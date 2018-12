Gli alloggi risolveranno l’emergenza abitativa del Comune.

I 155 alloggi della Marina recentemente acquisiti dal Comune di La Maddalena saranno determinanti per la risoluzione delle problematiche abitative che, da tempo, interessano l’isola. Si tratta, infatti, di acquisizioni strategiche per La Maddalena. L’acquisizione, inoltre, coinvolge anche diversi immobili che potranno essere utilizzati direttamente dall’Ente per scopi pubblici.

Ed è grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale che ha lavorato alacremente per giungere a questo risultato.”E’ l’ennesima soddisfazione” – ha dichiarato il sindaco di La Maddalena Luca Montella – “Essere riusciti a portare a termine una problematica che coinvolge almeno 500 persone e che, senza ostinazione, non si sarebbe conclusa. Risolvere al primo mandato una problematica del genere, già da sola giustifica il sacrificio di essersi candidati”.

(Visited 33 times, 33 visits today)