Gli auguri per questo Natale della Lida Olbia per i suoi piccoli ospiti

Gli auguri della Lida Olbia.

La presidente dell’associazione Lida di Olbia, con Cosetta Prontu ha tanti desideri per il canile che gestisce con mille difficoltà da tanti anni e decide di esprimere un desiderio da parte degli animali che gestisce. “Caro Gesù Bambino vorrei che per un attimo guardassi giù, anche verso di noi che dovremmo essere creature di Dio. Viviamo lontani da mamma, dai nostri fratelli. Chiediamo di essere adottati per questo Natale e di ricevere un amore incondizionale”.

(Visited 77 times, 77 visits today)