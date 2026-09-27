Angeli in spiaggia a Caprera: ogni giorno la sabbia torna al Relitto

Al Relitto si recupera la sabbia

Un gesto d’amore restituisce vita alla spiaggia del Relitto, ogni giorno si recupera la sabbia a Caprera. Il cuore dell’arcipelago maddalenino batte forte attraverso i gesti silenziosi di chi lo abita, custodendone ogni singolo angolo con una dedizione che va ben oltre il dovere. Durante la stagione estiva, le coste di questo paradiso naturale affrontano una pressione straordinaria. Il turismo di massa trasforma i litorali in luoghi di vivace e costante movimento, dove il mare si riscalda sotto il flusso continuo dei bagnanti e la sabbia viene continuamente mossa da scavi, giochi e dal frenetico via vai quotidiano.

A questo impatto visibile si unisce un fenomeno tanto silenzioso quanto insidioso: la dispersione della sabbia. Inconsapevolmente, chi lascia la spiaggia porta via con sé granelli preziosi intrappolati tra calzature, teli mare e oggetti personali, accumulandoli sulle passerelle e nelle aree di transito. Un impoverimento costante dell’arenile che, giorno dopo giorno, rischia di alterare un fragile equilibrio naturale.

L’iniziativa salva-Relitto

Alla spiaggia del Relitto, nell’isola di Caprera, questo processo non è però destinato a ripetersi senza rimedio. Ogni sera, al termine della giornata lavorativa, i giovani dello staff del ristobar locale trasformano la pulizia di routine in un atto di pura cittadinanza attiva. Con un lavoro certosino e volontario, del tutto gratuito e mosso unicamente da un profondo legame con la propria terra, questi ragazzi raccolgono la sabbia accumulata sulle pedane per restituirla pazientemente al bagnasciuga.

Si tratta di un esempio luminoso di rispetto e passione civile, capace di unire la tutela dell’ambiente alla valorizzazione del territorio. Un’iniziativa spontanea che dimostra come la salvaguardia di questo straordinario patrimonio insulare nasca prima di tutto dall’amore viscerale dei maddalenini per la propria terra, ricordando a tutti che proteggere la bellezza di queste isole è una responsabilità collettiva e quotidiana.

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