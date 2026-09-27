Meteo Olbia 28 settembre, sole e temperature in aumento

28 settembre olbia meteo

27 Settembre 2026

di Giulia Rago

La settimana parte con una giornata stabile in Gallura

Il meteo Olbia del 28 settembre conferma una giornata stabile e soleggiata, con poche nuvole e temperature in lieve aumento. Non sono previste piogge sulla Gallura. A Olbia la minima sarà di 14 gradi e la massima arriverà a 28. A Tempio Pausania si passerà invece da 12 a 28 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 28 settembre in Gallura

La zona 61 del Nord-Est della Sardegna avrà cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Le nubi resteranno scarse anche nel pomeriggio. ARPAS non prevede precipitazioni. I venti saranno deboli da sud e sud-est. Nel pomeriggio potranno diventare localmente moderati.

Il mare resterà poco mosso lungo il settore nord-orientale. La situazione sarà quindi tranquilla anche sulle coste della Gallura. Nell’interno le temperature saliranno ancora. Ozieri potrà arrivare a 30 gradi. La tendenza per martedì resta stabile, con valori simili e qualche velatura in più.

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