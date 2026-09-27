Meteo Olbia 28 settembre, sole e temperature in aumento

La settimana parte con una giornata stabile in Gallura

Il meteo Olbia del 28 settembre conferma una giornata stabile e soleggiata, con poche nuvole e temperature in lieve aumento. Non sono previste piogge sulla Gallura. A Olbia la minima sarà di 14 gradi e la massima arriverà a 28. A Tempio Pausania si passerà invece da 12 a 28 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 28 settembre in Gallura

La zona 61 del Nord-Est della Sardegna avrà cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Le nubi resteranno scarse anche nel pomeriggio. ARPAS non prevede precipitazioni. I venti saranno deboli da sud e sud-est. Nel pomeriggio potranno diventare localmente moderati.

Il mare resterà poco mosso lungo il settore nord-orientale. La situazione sarà quindi tranquilla anche sulle coste della Gallura. Nell’interno le temperature saliranno ancora. Ozieri potrà arrivare a 30 gradi. La tendenza per martedì resta stabile, con valori simili e qualche velatura in più.

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