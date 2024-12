Grande folla a La Maddalena per Anna Pepe in piazza Comando

Una folla in stile estivo per Anna Pepe a La Maddalena: migliaia di persone sotto il palco in piazza Comando. L’isola è abituata alla folla in piazza nelle sere estive, ma quest’inverno dopo il successo con Il Pagante arriva il trionfo con Anna Pepe. Due settimane fa in tanti hanno cantato “Settimana bianca”, ma ieri c’era molta più gente per la 21enne rapper spezzina. “Che meraviglia La Maddalena d’inverno – ha commentano soddisfatto il sindaco Fabio Lai -. Il Natale più visitato di sempre, una scommessa vinta. Concerto di Anna Pepe nel calendario di Natalisola grazie per averci creduto Luca Falchi e Stefania Terrazzoni“.

La gioia del sindaco però è stata accompagnata dalle polemiche di chi è rimasto ore in coda per il traghetto. La straordinaria affluenza, con arrivi diluiti nel corso delle ore, non ha trovato il giusto sostegno alla fine del mini-concerto. La folla di giovanissimi e genitori si è riversata in banchina, ma l’unico traghetto in servizio non poteva accoglierla. Ore al freddo hanno scaldato gli animi di chi stanotte ha scoperto cosa voglia dire vivere a La Maddalena e dover sempre fare i conti col mare. Anche la “baddie” ha preso il traghetto, postando nella sue Stories le immagini della folla a bordo. Durante la traversata ha scherzata e cantato con loro, intonando “Hello Kitty” tra le auto a bordo. Ma quando le altre ragazzine rimaste a terra erano ancora in banchina al freddo, lei era già sull’aereo privato che l’ha riportata nella Penisola.

