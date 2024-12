La discoteca non è a norma, il Questore la chiude per 15 giorni

Il Questore chiude la discoteca Soho.

Venerdì scorso, il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura temporanea della discoteca Soho, situata in via Newton, per un periodo di 15 giorni. Il provvedimento è stato notificato al titolare dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

La decisione è stata presa in seguito a motivi di sicurezza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in relazione a tre distinti episodi di aggressioni e risse verificatisi nell’arco di pochi giorni, sia all’interno che nelle immediate vicinanze del locale.

La chiusura temporanea per motivi di sicurezza non è un episodio isolato. Dall’inizio dell’anno, infatti, il Questore di Cagliari ha adottato misure simili in altre sei circostanze, riguardanti esercizi pubblici situati nel centro cittadino, lungo il litorale del Poetto e nella provincia.

Secondo la normativa, l’applicazione dell’articolo 100 può avvenire anche in assenza di responsabilità diretta o concreta da parte del gestore, con l’unico scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

