I lavori nel corso Umberto cominceranno nel 2025.

Il marciapiede danneggiato del Corso Umberto di Olbia sarà soltanto un ricordo. Il sindaco Settimo Nizzi ha fatto sapere che presto cominceranno i lavori. Come è accaduto per il marciapiede opposto, che è stato sostituito lo scorso anno con nuovi lastroni di granito.

I lavori cominceranno nei primi mesi del 2025 che vedrà un marciapiede in granito nuovo di zecca, sostituendo quello rovinato dalle auto quando ancora in città non era attiva la Ztl. Quel marciapiede, infatti, risale ai primi anni 2000 e oggi, dopo quasi 20 anni, è danneggiato in diversi punti.

“I lavori cominceranno dalla Biblioteca fino all’ex caserma della Guardia di Finanza – ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi durante la conferenza stampa di fine anno -, nella parte danneggiata, dove avevamo rimandato di qualche mese i lavori”. L’intervento fa parte di una serie di lavori che riguardano i marciapiedi e le strade di Olbia.

