A La Maddalena un anticoncezionale per bloccare i cinghiali ibridi

L’anticoncezionale per bloccare i cinghiali a La Maddalena.

Il Parco Nazionale di La Maddalena introdurrà dagli Stati Uniti un anticoncezionale per gli ibridi di cinghiale presenti a Spargi, nell’ambito di un progetto pilota unico in Italia. La commissaria Rosanna Giudice ha spiegato che l’intervento, adatto a contesti isolati come Spargi, necessita dell’autorizzazione del ministero dell’Ambiente e dell’Ispra.

Gli ibridi, introdotti da ignoti anni fa, hanno causato problemi seri, culminati con il ferimento di un bambino. Il farmaco, efficace per 5 anni, sarà somministrato dopo la cattura degli animali. Il Parco, intanto, prosegue il piano quinquennale di eradicazione con gabbie e carabine, riducendo la presenza nelle isole maggiori.

