Il rimpianto del sindaco Nizzi: “Non ho realizzato il parco dell’ex Artiglieria”

Durante la conferenza stampa di fine anno, che si è tenuta nella sala Giunta di via Dante, a Olbia, il sindaco Settimo Nizzi ha fatto un bilancio dell’anno 2024, riguardo al lavoro svolto dalla sua amministrazione comunale.

Il primo cittadino con soddisfazione ha esposto tutti i progetti realizzati in città, tra cui quello dell’Università, con l’arrivo di due nuovi corsi di laurea nel 2024; quelli futuri come l’abbattimento della sopraelevata e anche qualche rimpianto.

I rimpianti di Nizzi.

Recentemente si è parlato del recupero delle navi romane che da tempo giacciono in uno dei capannoni dell’area. Nonostante le iniziali difficoltà, il Comune ha collaborato con la Soprintendenza e altre istituzioni per recuperare i materiali e migliorare le condizioni di conservazione. Il futuro è anche quello di riqualificare le casermette dell’area verde e restituirle assieme al polmone verde abbandonato ormai dalla Seconda Guerra Mondiale. È un sogno che non si è mai realizzato a Olbia fino al 2024. “Il mio rimpianto è quello di non aver ancora realizzato a riordinare uno dei posti più belli della città – dice Nizzi -, ma in futuro sarà questo. Questo è il posto più bello della nostra città”.

