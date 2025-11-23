A La Maddalena si aprono i cantieri, i lavori dopo anni di attesa

L’avvio dei cantieri in via Generale Zicavo a La Maddalena.

Dopo un’attesa prolungata, l’amministrazione comunale di La Maddalena ha dato il via ai lavori di ripristino su via Generale Zicavo e sulle scalinante limitrofe. L’intervento, definito come “atteso da ormai troppi anni”, mira a risolvere problematiche di degrado e manutenzione che non potevano più essere procrastinate.

Via Generale Zicavo, un’arteria importante del tessuto urbano maddalenino, e le sue adiacenze, versavano da tempo in condizioni che compromettevano sia il decoro urbano sia la sicurezza per i residenti e i pedoni. La decisione di avviare il cantiere rappresenta un segnale forte dell’impegno dell’amministrazione nel risolvere le criticità ereditate e nel migliorare la qualità della vita cittadina.

Il delegato alle manutenzioni, Luca Falchi, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio delle opere: “Siamo molto soddisfatti, queste opere ci permettono di risolvere problematiche annose e ridanno decoro alle aree oggetto di intervento. Stiamo proseguendo nel nostro progetto senza fermarci”.

La dichiarazione sottolinea due aspetti cruciali del progetto: la risoluzione di problemi di vecchia data e la restituzione del decoro a zone del paese che ne avevano bisogno. L’intervento in via Generale Zicavo si inserisce in una strategia più ampia e continuativa di manutenzione del territorio, un progetto che, come affermato dal delegato Falchi, procede a ritmo serrato.

I lavori si concentreranno sul ripristino completo della pavimentazione stradale e delle strutture delle scalinate, essenziali per la viabilità pedonale in un contesto urbano spesso caratterizzato da dislivelli. Si prevede che l’intervento non solo sanerà i dissesti esistenti, ma garantirà anche una maggiore durabilità e sicurezza delle infrastrutture per gli anni a venire.

L’attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dimostra una fase di intensa attività per l’amministrazione, focalizzata sul rendere l’ambiente urbano più funzionale, sicuro e esteticamente gradevole per l’intera comunità di La Maddalena.

