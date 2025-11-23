Al via il restyling dello stadio comunale di Arzachena

I lavori nello stadio comunale di Arzachena.

L’Arzachena Academy Costa Smeralda segna un punto di svolta fondamentale per il futuro del calcio locale e del suo progetto giovanile. Sono infatti ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento dello Stadio Comunale “Luigi Orecchioni“, un’iniziativa che mira a dotare la città di una struttura moderna, sicura e in linea con le ambizioni di crescita del club.

L’investimento strategico non è solo un semplice restyling di un campo sportivo, ma si configura come un vero e proprio asset destinato a elevare l’intero ecosistema sportivo e territoriale di Arzachena.

La nota diffusa dall’Arzachena Academy sottolinea con enfasi la concretezza del progetto. Viene espresso un ringraziamento diretto al sindaco Roberto Ragnedda e al suo team per aver creduto nell’iniziativa, trasformandola rapidamente “in un cantiere reale, con tempi certi e risultati misurabili.” Questo passaggio dalle “promesse” all’esecuzione” evidenzia un’efficace sinergia tra l’amministrazione comunale e la società sportiva, un fattore cruciale per il successo delle iniziative infrastrutturali.

L’importanza di questo progetto è riconosciuta anche a livello nazionale. La Juventus, partner strategico dell’Arzachena nel progetto Academy, ha espresso il suo pieno apprezzamento per i lavori.

Per la Vecchia Signora e per il club sardo, il nuovo impianto rappresenta un vero e proprio “acceleratore”. Maggiore qualità: strutture moderne permettono allenamenti più efficaci e sicuri. Più opportunità: la possibilità di ospitare eventi e stage di livello superiore. Migliore visibilità: un impianto all’avanguardia attira l’attenzione e accredita il club nel panorama calcistico.

Il rifacimento dello stadio va ben oltre l’aspetto puramente ludico. Si tratta di un’iniezione di fiducia che incide su molteplici aspetti. Sicurezza: una struttura a norma è garanzia di maggiore sicurezza per atleti e pubblico. Programmazione e scouting: impianti di alto livello facilitano la programmazione a lungo termine e rendono il club più attrattivo per giovani talenti e osservatori. Attrattività tecnica: l’Arzachena si candida a diventare un polo di riferimento per la formazione giovanile in Costa Smeralda. Identità del territorio: il nuovo stadio rafforza il senso di appartenenza e l’identità sportiva della comunità.

L’Arzachena Academy Costa Smeralda conferma così il suo impegno in un modello organizzativo solido e orientato al lungo periodo.

