La cerimonia al Consiglio comunale di La Maddalena.

Il maresciallo dei barracelli Arcangelo Guidarino diventa tenente. Si è svolta oggi in forma solenne la consegna dei gradi presso la storica sala del Consiglio comunale di La Maddalena.

Davanti alla compagnia opportunamente schierata dal Capitano Salvatore Perra è stato lo stesso sindaco Fabio Lai a consegnare i nuovi gradi da ufficiale. Particolarmente attiva la compagnia Barracellare ha espletato 810 ore di servizio per garantire l’espletamento del piano di eradicazione dei cinghiali, servizio contro l’abbandono dei rifiuti, servizio Antincendio, supporto alle manifestazioni, tutela ambientale e lotta contro il campeggio abusivo.

“Sono particolarmente soddisfatto dei risultati portati a termine per la nostra comunità – afferma il sindaco Lai – avete dimostrato non comune spirito di servizio e particolare attaccamento al corpo. Ci aspetta un’altra estate ricca di impegni che vi vedrà, ne sono certo, in prima linea per garantire la difesa dell’ambiente e l’incolumità dei cittadini”.