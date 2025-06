A La Maddalena arriva il Pallone d’Oro dei Ragazzi

Il Pallone d’Oro dei Ragazzi a La Maddalena.

Nell’ambito delle manifestazioni sportive, organizzate dall’amministrazione comunale di La Maddalena, per valorizzare il prestigioso titolo internazionale di “isola europea dello sport”, prima isola italiana ad ottenere questo riconoscimento, arriva uno degli eventi più attesi e richiesti dai giovani sportivi: “il pallone d’oro dei ragazzi”. L’evento è rivolto ai più piccoli, categoria esordienti (classe 2013-2014) e si svolgerà il 09 e 10 luglio presso piazza Garibaldi.

Al fine di espletare l’evento verrà posizionata “la gabbia” una struttura amovibile che riproduce un campo da calcetto per le sfide 1 VS 1. Il torneo sarà strutturato con la classica modalità delle fasi dei gironi, con ben trentadue atleti, fino al momento culmine della finalissima che determinerà il vincitore del pallone d’oro dei ragazzi.

“Un format che sta spopolando in tutta Italia – afferma l’assessore Adriano Greco – che arriva per la prima volta in grande esclusiva proprio a La Maddalena. Per due giorni la piazza del municipio si trasformerà in un piccolo stadio con l’obiettivo di far vivere ai ragazzi le sensazioni e le grandi emozioni dei campioni. Sarà una bella sfida che, siamo certi, donerà un grande spettacolo a tutti gli spettatori ed una bellissima esperienza ai ragazzi”.

“Un evento fortemente voluto dai ragazzi della nostra Città – afferma il sindaco Fabio Lai – portare avanti progetti condivisi con loro ti regala sempre quel pizzico di entusiasmo in più che non guasta mai. È questo il tipo di rapporto che vogliamo con loro. Il nostro obiettivo – continua Lai – è quello di rendere questa manifestazione un evento fisso che si ripeta negli anni. Il titolo di “isola europea dello sport” è stato una grande opportunità che ha permesso di pubblicizzare il nostro territorio anche dal punto di vista del turismo sportivo non solo balneare, per questo deve essere considerato come punto di partenza. Lo sport è una formula che funziona per attrarre turismo nei periodi di spalla è necessario continuare su questa linea che piace tanto.

