Ascot, il servizio per i pazienti senza medico a La Maddalena

Il servizio Ascot a La Maddalena.

La Asl Gallura ha confermato che anche per il mese di gennaio sarà attivo il servizio di Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale (Ascot) per tutti gli utenti sprovvisti di Medico di Medicina Generale. Il servizio, che si rivolge anche ai pazienti del dottor Sergio Brundu, recentemente in pensione, continuerà grazie alla disponibilità di due medici in quiescenza, Michele Demontis e Carlo Randaccio.

Le prestazioni saranno assicurate dal lunedì al venerdì presso la Casa di Comunità in località Padule. Il dottor Demontis effettuerà le visite il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 12:15, mentre il dottor Randaccio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, con esclusione dei festivi. Per prenotare la visita, i pazienti dovranno chiamare il numero 0789/791296 nelle fasce orarie 8-9 e 12-14, fornendo eventuale documentazione relativa a patologie che richiedono farmaci o cure specifiche. Si precisa che saranno sottoposti a visita solo i pazienti che avranno effettuato la prenotazione.

Inoltre, il Distretto di La Maddalena informa che è ancora aperto il bando indetto da Ares Sardegna per la ricerca di due Medici di Medicina Generale per l’isola parco. L’avviso pubblico è stato diffuso anche agli Ordini dei Medici di tutta Italia, con l’intento di attrarre nuovi professionisti nel territorio. Il bando prevede diverse agevolazioni per i medici selezionati, come una retribuzione maggiorata per il superamento del massimale, la disponibilità gratuita di un ambulatorio attrezzato presso la Casa di Comunità, il servizio di portineria per l’accoglienza dei pazienti e l’organizzazione degli appuntamenti giornalieri. Inoltre, il Distretto garantirà supporto al medico e alla sua famiglia nella ricerca di un appartamento e nell’inserimento nella nuova destinazione.

