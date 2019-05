Gli agenti prenderanno servizio per i prossimi cinque mesi.

Il Comune di La Maddalena ha disposto l’assunzione di cinque agenti per la polizia municipale per i prossimi cinque mesi al fine di incrementare l’organico in vista dell’imminente stagione estiva alle porte.

Proprio l’altro giorno il comandante dei vigili urbani Roberto Poggi aveva ricordato che “i programmi preventivi per l’estate che sta venendo sono legati alle risorse umane che ad oggi sono scarse”, sottolineando che “con soli cinque vigili in forza al comando, più uno destinato ai controlli commerciali, questo tipo di programma non si può attuare e quindi si seguirà l’emergenza che arriverà prima e una alla volta”.

Una buona notizia, dunque, in quanto “con queste assunzioni ci sarà maggiore controllo del territorio, del traffico e il corpo sarà pronto ad intervenire per ogni necessità. Questo contribuirà a far trascorrere una estate più serena a tutti”, ha spiegato il vicesindaco Massimiliano Guccini.

