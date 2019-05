Catamarano in difficoltà davanti alle coste di Punta Manara, soccorso dalla Guardia costiera

A bordo due turisti stranieri.

In tarda mattinata la Guardia costiera di Golfo Aranci è stata allertata da una richiesta di assistenza da parte di una unità a vela con motore ausiliario in avaria che non riusciva a rientrare in porto. Giungeva, infatti, via radio un “pan pan”, da parte di due cittadini stranieri a bordo di un catamarano di 8 metri di colore blu.

La Guardia costiera, è intervenuta in zona la Motovedetta CP709 per fornire ausilio alla navigazione, pronta ad evacuare gli occupanti in caso di una emergenza più grave. Il catamarano scortato dalla Motovedetta, riusciva lentamente a portarsi presso le ostruzioni del Porto di Punta Marana dove veniva messa in sicurezza. Il natante a vela di 8 metri, di bandiera Tedesca, era occupata da un cittadino tedesco ed una cittadina francese. Solo qualche momento di ansia per i due malcapitati con esito operazioni andate tutte a buon fine.

Le operazioni si svolgevano con l’assistenza del personale della Guardia Costiera che forniva le giuste direttive per garantire la sicurezza dell’unità e degli occupanti. Nel Porto di Punta Marana il motore ausiliario sarà sottoposto a verifiche e riparazione, per poi riprendere la navigazione.

Piccolo evento indicativo, verificatosi alla soglia della Stagione balneare-diportistica 2019. Infatti, la Guardia costiera raccomanda ai diportisti di effettuare le dovute verifiche ai mezzi propulsivi, allo scafo e alle dotazioni di sicurezza prima di intraprendere la navigazione. Spesso le unità restano ferme per tutta la stagione invernale e alla riaccensione capita di riscontrare qualche problema di manutenzione. Si ricorda anche di verificare la documentazione di bordo, sempre indice di sicurezza e corretto mantenimento dell’unità. Anche quest’anno la Guardia Costiera, a seguito di controlli a documenti e dotazioni di bordo, rilascerà il “bollino blu” ai diportisti virtuosi e, a tal proposito, si raccomandano a tutti quelle piccole regole per una corretta condotta della navigazione in totale sicurezza che possono di fatto evitare più gravi problemi.

