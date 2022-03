Aumentano i contagi a La Maddalena: sono 449 i positivi

La situazione coronavirus a La Maddalena.

Aumentano i contagi a La Maddalena. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal Comune sono 449 i positivi con nessun ricoverato.

“Mi rendo conto che l’aumento esponenziale dei casi potrebbe ingenerare legittime preoccupazioni, nonostante tutto mi sento abbastanza tranquillo – ha commentato il sindaco Fabio Lai – . È un dato che parla chiaro: zero ricoverati. Del gran numero di positivi la maggior parte è asintomatica altri invece presentano i classici sintomi influenzali. Resta fermo il fatto che potrebbero esserci eccezioni ed è per questo motivo che ancora le restrizioni non sono del tutto revocate”.