Un giovane di San Teodoro al campionato di Supermoto.

Un giovane di San Teodoro sarà l’unico sardo a partecipare al campionato mondiale di Supermoto, che si terrà in 7 tappe, tra il 10 aprile fino al 4 settembre, uno sport da gara più moderno, con dei cross dotati di una gomma posteriore stradale.

Si chiama Manuel Pirina, 31 anni, una passione per i motori che lo ha portato negli anni anche a vincere alcuni campionati. Un amore, quello per le moto, inizialmente contrastato un po’ dalla famiglia. “Ho iniziato 9 anni fa, partecipando a 4 campionati nazionali – racconta -. All’inizio i miei genitori erano un po’ titubanti perché sono terrorizzati dalle moto, reputandole pericolose, anche a causa di alcune esperienze che li hanno toccati da vicino. Diciamo che non mi hanno subito incoraggiato ma non mi sono dato comunque per vinto, cominciando a lavorare, anche per potermi permettere di acquistarne una visti gli alti costi”.

Grazie al suo lavoro, il giovane campione ha cominciato a racimolare la cifra per poter acquistare le sue prime moto, quelle che gli ha anche permesso di vincere i primi campionati, nel 2015, nel 2016, e nel 2017- Fino alla vittoria di quello ragionale di Supermoto, nel 2019. “Ora la mia famiglia mi sostiene e viene anche a vedermi – dice -, accettando la mia passione per i motori. Grazie a questa ho anche aperto un’officina, mi occupo anche di lucidare la carrozzeria anche delle automobili”.

Manuel è anche l’unico sardo a partecipare al campionato di Supermotard, la cui prima tappa si terrà il 10 aprile 2022 a Ortona. “E’ un orgoglio ma sono anche svantaggiato rispetto agli altri – spiega -, perché le trasferte sono più costose rispetto a chi vive in continente e nemmeno a livello di sponsor non è facile in Sardegna. Faccio parte di un Motoclub a San Teodoro, il Terra Sarda Racing club e sta pensando di creare una scuola a San Teodoro per far avvicinare chi come me ha la passione per le moto. E’ uno sport davvero dispendioso, ma è una soddisfazione salire in sella e correre”.