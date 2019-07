Bagnante si fa male a La Maddalena, soccorso dall’elicottero

E’ stato trasportato all’ospedale di Olbia.

Infortunio, questa mattina, ad un bagnante a Cala Coticcio, sull’isola di Caprera. L’uomo si è fatto male mentre effettuava una passeggiata per arrivare al mare.

Per soccorrerlo è stato inviato sul posto l’elisoccorso del 118, siccome non era possibile raggiungere la zona con altri mezzi. Fortunatamente le condizioni del bagnante non sono apparse preoccupanti ed è stato trasportato all’ospedale di Olbia per le medicazioni.

